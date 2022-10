GF Vip: Helena Prestes in lizza per diventare una nuova concorrente?

Questa settima edizione del GF Vip non è iniziata per il verso giusto. Tra una squalifica per bullismo, un’eliminazione per via di provvedimenti disciplinari, due ritiri, tra cui uno dovuto a problemi di salute mentale, la produzione è ora a lavoro nel cercare nuovi concorrenti. Tra i papabili nuovi gieffini ci sarebbe Helena Prestes.

IN LIZZA PER ENTRARE NELLA CASA? – Molto probabilmente nelle prossime puntate del GF Vip faranno il loro ingresso nuovi concorrenti. Non si sa ancora molto dei vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia, ma voci di corridoio vedono Helena Prestes tra i futuri gieffini. Ad alimentare il rumor è anche la presenza della ragazza a Roma.

La Prestes non è affatto un volto sconosciuto nel mondo del gossip. La ragazza, infatti, ha avuto un breve flirt con Antonino Spinalbese, con tanto di paparazzata sul settimanale Chi. Inoltre Helena ha avuto un flirt con Daniele Dal Moro che, come rivelato da Biccy.it, ancora nessuno ne ha conoscenza.

La ragazza ha già preso parte a un altro reality, a Pechino Express al fianco di Nikita Pelizon formando la coppia Italia-Brasile. Riguardo alla compagna d’avventura e attuale gieffina, in un’intervista Helena ha dichiarato:

“Io ero più forte in una cosa, lei era più forte in un’altra. Ad esempio io da lei ho imparato ad essere un po’ meno sincera, a calibrare le parole da dire e quando dirle. Mi ha insegnato che talvolta è necessario provare a nascondere le emozioni. Lei invece penso che da me abbia acquisito un po’ di forza e di consapevolezza in se stessa”.