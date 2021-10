GF Vip, i primi scontri in casa: lite tra Alex Belli e Samy Youssef

Se durante i primi giorni dall’ingresso del GF Vip sembrava fossero nate le prime amicizie, qualche sera fa c’è stato un forte e inaspettato scontro. Protagonisti dell’accesa discussione sono Alex Belli e Samy Youssef, che fino a quel momento tra i due vi era sempre stata della complicità.

“Fidati di me finisce male” – Il litigio ha avuto inizio dall’arrivo di Aldo Montano, momentaneamente uscito dalla casa più spiata d’Italia. Data la sua momentanea uscita, lo schermitore deve trascorrere alcuni giorni di quarantena, diviso da gli altri da una parete di vetro. Il ritorno di Aldo ha scatenato le gioie dei concorrenti, due dei quali, però, sono finiti a scontrarsi.

Volendo sentire e parlare con l’amico, Alex ha zittito i suoi compagni d’avventura. Il gesto dell’attore non è affatto piaciuto a Samy, facendolo anche notare al gieffino. Da ciò è nata una furiosa discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini della casa. Successivamente, infatti, si sono accesi gli animi di alcuni concorrenti e che hanno spaccato la casa a metà.

Dal canto di Belli, il modello egiziano ha voluto protrarre la discussione solo per avere visibilità e finire quindi al centro della discussione: “Lui voleva trovare un modo per diventare protagonista”. La versione di Samy, però, è totalmente diversa. Rimasto con Ainett Stephens, Carmen Russo, Raffaella Fico e Francesca Cipriani, Youssef si è voluto sfogare: “Ragazze vi rendete conto di quello che mi ha detto? Mi diceva ‘Fidati di me finisce male, guarda che poi finisce malissimo’. Lui strillava”.

Come si svilupperà la situazione? Tornerà il sereno tra i due ragazzi o questo scontro ha portato ad una rottura nella loro amicizia? Non resta altro che attendere l’appuntamento del venerdì in prima serata.