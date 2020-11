GF Vip, i ritocchi estetici di Selvaggia Roma: l’evidente evoluzione

Nella puntata del GF Vip andata in onda venerdì in prima serata, a fare il suo ingresso nella casa è stata Selvaggia Roma. Ancora prima del suo ingresso ufficiale, la ragazza ha dimostrato il suo esuberante carattere. Non è sfuggito ai fan del programma l’evidente cambiamento estetico della Roma, una vera e propria evoluzione.

RITOCCHI ESTETICI – L'esordio televisivo di Selvaggia è avvenuto qualche anno fa, partecipando al noto programma estivo Temptation Island. Ai tempi la ragazza aveva partecipato insieme a Francesco Chiofalo, all'epoca suo fidanzato. Per coloro che la seguono o comunque l'hanno seguita durante il percorso nel docu-reality, non è affatto sfuggito il fatto che la Roma si sia sottoposta ad alcuni interventi estetici.

Stando a quanto ammesso anche dalla stessa concorrente del reality, la donna si è rifatta il seno,aumentandolo di qualche taglia. Inoltre, si è sottoposta ad alcune sedute di filler per ritoccare le labbra e far risaltare gli zigomi. Infine, sempre a quanto rivelato da Selvaggia, si è sottoposta anche ad un intervento per togliere la gobba al naso.

Proprio in una recente intervista, la donna aveva voluto rispondere a chi l’aveva accusata di essere fatta di plastica. Il bellissimo fisico scolpito, infatti, è frutto del duro allenamento quotidiano:

“Non sono né di plastica né stra rifatta. Prima mi avete visto sotto effetto degli steroidi, posso dire che non ero io grazie a persone dementi che ti fanno cambiare e credere chissà cosa. Solo dopo ho iniziato a capire e sapere, prima non ne avevo la più pallida idea. Mi hanno indotto nel mondo degli anabolizzanti, rovinandomi”.