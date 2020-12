GF Vip, il commento del marito di Stefania sulla sua vicinanza con Zelletta: “Cornuto, mazziato…”

All’occhio attento del pubblico del GF Vip, non è affatto sfuggito la vicinanza tra Stefania Orlando e Andrea Zelletta. Negli ultimi giorni, infatti, i due sembrano essersi avvicinati sempre di più e ciò ha ovviamente fatto discutere. A dire la sua, però, è il marito della gieffina: Simone Gianlorenzi.

FEELING TRA I DUE – Nonostante siano passati ben 3 mesi dall’inizio del reality, non è ancora nata alcuna coppia all’interno della casa più spiata d’Italia. Proprio per questo, l’amicizia nata tra Stefania e Andrea ha creato non poco scalpore. Nonostante la donna sia felicemente sposato e Zelletta sia impegnato, i fan non si placano.

Come accaduto con la tanto discussa Gregorelli, pare che per una fetta del pubblico sia nata una nuova ship: gli Zellando. A far parecchio discutere è stato un video in particolare dove si vede la Orlando abbracciare da dietro l’ex tronista. Il breve filmato è ovviamente divenuto virale, tanto da essere commentato dal marito di Stefania.

Un utente di Twitter ha infatti voluto condividere il video incriminato su Twitter, taggando il musicista. Nonostante le parole utilizzate dall’utente, Simone ha voluto commentare con la sua solita ironia:

“Cornuto, mazziato…e ormai pure single!! Cacchio! Ho dimenticato di scrivere: Tweet Ironico”.