GF Vip, il commento di Giulia Salemi: “Alex Belli ricicla le frasi dai copioni”

Nelle ultime settimane il GF Vip è spesso finito più volte al centro delle chiacchiere per alcuni dei volti noti presenti in questa sesta edizione del programma. A commentare uno degli attuali gieffini, precisamente Alex Belli, è un volto abbastanza noto del programma: Giulia Salemi.

“Ricicla le frasi dei copioni” – Ex concorrente di due edizioni del GF Vip, la Salemi ha trovato perfino l’amore all’interno della casa più spiata d’Italia. Non più gieffina, l’influencer italo-persiana è al timone, insieme a Gaia Zorzi, della conduzione del GF Vip party.

Durante l’ultima puntata della trasmissione, la fidanzata di Pierpaolo Petrelli si è lasciata andare ad andare ad un commento riguardante uno dei concorrenti che più di tutti sta facendo discutere: Alex Belli. L’attore, negli ultimi giorni, è spesso finito al centro delle polemiche per via del suo rapporto con Soleil Sorge.

Riguardo proprio all’ex volto di Cento Vetrine, la Salemi si è così espressa: “Forse Alex Belli ricicla le frasi dai copioni, ma a noi piace anche così”. Nonostante siano in molti ad accusare Belli di recitare, l’uomo rimane uno dei concorrenti che attualmente più discussi.

IN PUNTATA – Come detto in precedenza, Alex sta continuando a far discutere tanto da avere ampio spazio nell’ultima puntata, andata in onda ieri in prima serata. Il gieffino, infatti, si è trovato al centro delle critiche per il suo rapporto con Soleil e il suo comportamento nei confronti di Delia Duran, moglie dell’attore. Come andrà avanti il percorso di Belli all’interno del reality?