GF Vip, il commento di un ex concorrente: “L’assurdità di questa edizione”

La sesta edizione del GF Vip è giunta al termine e a vincere è stata Jessica Selassié. Nonostante il seguito ottenuto, sono state tante le critiche che il reality ha ricevuto nel corso dei mesi. Durante la finale, sui social è arrivato il commento di un ex concorrente che ha voluto scagliarsi contro il programma.

“L’assurdità di questa edizione” – Molto spesso il programma è finito al centro delle polemiche. A suscitare i commenti è stato il triangolo amoroso nato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e le dichiarazioni di alcuni vipponi, quest’ultime aspramente commentate dagli utenti.

Nonostante questo, però, questa sesta edizione del reality ha avuto un boom di ascolti. Tra i commenti lasciati durante la finale, è divenuto virale quello di Filippo Nardi. L’uomo ha preso parte a ben due edizioni del programma, prima nella versione nip e poi in quella vip.

Come anche ammesso da lui stesso, Filippo è un fan del programma ed è per questo che lo ha seguito anche quest’anno. Nel corso dei mesi si è espresso negativamente nei confronti della trasmissione. L’uomo, infatti, ha accusato il reality di aver chiuso più volte un occhio davanti a dei comportamenti scorretti di alcuni gieffini. Cosa mai accaduta nelle altre edizioni, come evidenziato non solo dall’ex concorrente ma anche dal pubblico.

L’ultimo suo commento, lasciato durante la finale del GF Vip, Filippo ha voluto lasciare un commento abbastanza piccato nei confronti del programma: “A me piacerebbe che vincesse Delia per incoronare definitivamente l’assurdità di questo GF!”.