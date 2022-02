GF Vip, il confessionale divulgato per errore di Barù

Ieri sera durante una diretta dalla casa del Grande Fratello Vip in onda sul canale 55 Mediaset Extra, secondo quanto riportato dal portale isaechia.it, è stato mandato in onda per errore un confessionale di Barù che era a colloquio con la psicologa Piera e con un’autrice del programma.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato di diversi temi tra i quali ha toccato il tema della depilazione sulla quale ha risposto alla sua psicologa che non si era detto così d’accordo con la moda odierna: “C’è tutta una generazione contro il pelo, che sulla donna condivido… ma sull’uomo, i miei figli si depilano anche”.

A tal proposito, Barù si è lasciando andare a un commento seppur scherzoso sulla provenienza della psicologa: “Non credo che ci sia tutta una generazione contro il pelo, nell’ambito televisivo… I tuoi figli? Ma quella è Napoli! Si fanno anche le sopracciglia, no?”. Barù ha poi detto di aver bisogno di una “spuntatina” di pelo di almeno un centimetro.

In seguito, Gherardo ha parlato del suo rapporto con Jessica e il gieffino ha detto di sperare che possa nascere qualcosa tra lei e Gianluca. In particolare si è parlato dell’episodio in cui Gianluca ha spalmato la crema sulle gambe di Jessica, episodio durante il quale la ragazza ha lanciato uno sguardo d’intesa a Barù.

“Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica, sarebbe tutto più tranquillo anche per me, meglio che non faccio paragoni… No carini loro due insieme, invece, secondo me, no? Io sto bene… oggi ho fatto un sacco di attività.” Inoltre, per evitare di farsi dare del maschilista, Gherardo ha detto di aver rimandato all’indomani la pedicure perché si preoccupava di farsi sottemettere al trattamento da una donna.