GF Vip, il confronto tra Luca e Ivana: “Ho sperato nel tuo ingresso

Durante l’ultima puntata del GF Vip, ad entrare per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia è stata Ivana Mrazova. Insieme ad altri ex di alcuni gieffini (Martina Nasoni e Matteo Diamante), la modella ha così la possibilità di chiarirsi con Luca Onestini.

“Ho sperato nel tuo ingresso” – Come è noto per i fan più appassionati del reality, la storia d’amore tra Ivana e Luca è nata proprio durante la loro prima esperienza al GF Vip. Nuovamente nella casa che ha visto sbocciare il loro amore, che sembrerebbe finito da mesi, i due hanno avuto modo di confrontarsi.

Una volta rimasti soli in giardino, Ivana ha voluto chiarire alcune cose con il suo ex fidanzato. La modella ha ammesso di non apprezzare il cambiamento dell’ex tronista, il suo essere divenuto inavvicinabile e chiuso. Dal canto suo, Luca ha voluto parlare della lettera che lei gli ha scritto:

“Da quando ho letto la tua lettera ho pensato ‘spero veramente che entri’. In realtà ho pensato di più, ma non per quello che mi avevi detto. Ho pensato a te. Mi dicevo ‘perché non entra?’ poi ho guardato la lettera, ho visto che era scritta a mano, non era una stampa. L’ho odorata per vedere se aveva il tuo profumo e non c’era”.

Secondo Onestini, quindi, le parole della sua ex non lo avrebbero lasciato indifferente. Ivana non ha potuto che concordare con le parole dell’ex volto di Uomini e Donne, ammettendo di averlo visto cambiato. Davanti a questo confronti, in molti da casa hanno iniziato a sperare in un ritorno di fiamma. Che tra i due non sia realmente finita del tutto?