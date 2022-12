GF Vip, il confronto tra Nikita e Onestini: “Per me sei un’amica”

L’ingresso di Luca Onestini nella casa del GF Vip non ha di certo lasciato indifferente Nikita Pelizon. La ragazza, infatti, non ha mai fatto mistero di provare un certo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. Dal canto suo, però, Luca non sembra pronto a intraprendere una nuova relazione, ammettendo di volere con Nikita solo un rapporto d’amicizia.

“Per me sei un’amica” – Come è noto al pubblico del GF Vip, Onestini è risultato positivo al Covid ed è quindi uscito temporaneamente dalla casa, tornando non è appena si è negativizzato. Dopo il suo ritorno dall’isolamento, Luca ha avuto diversi atteggiamenti che hanno mandato in confusione Nikita, spingendola a chiedere un chiarimento.

Davanti un comportamento abbastanza fraintendibile, la gieffina ha deciso di prendere in mano la situazione e di avere dei chiarimenti da parte dell’ex volto di UeD:

“Non capisco alcuni tuoi atteggiamenti. Mi fai delle battutine che sembri geloso. Sì, se faccio i massaggi o scherzo con altri. Ah è un gioco quindi? No, non mi dà fastidio adesso che lo so. Anche quando mi dici che ho perso dei punti. Poi questa cosa che non sopporti Luciano…”.

Luca ha così deciso di mettere in chiaro la situazione, ammettendo di vedere la Pelizon solo come un’amica:

“Ma cosa non sopporto Luciano? Ho detto che qualche volta non capisco le sue uscite. No, no assolutamente. Non diciamo cavolate. Ma io scherzo e gioco. Secondo te metto davvero dei punti? Ma poi dei punti per cosa? E’ seria una cosa così? Per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Se ti vedo come un’amica? Sì ad oggi per me sei un’amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio”.