GF Vip, il flirt tra Giaele De Donà e Briatore: arriva la replica dell’imprenditore

Al centro dell’attenzione fin dall’inizio di questa nuova edizione del GF Vip, Giaele De Donà ha raccontato un gossip che la vede protagonista insieme ad un noto imprenditore. Si tratta di Flavio Briatore, per nulla estraneo al mondo della cronaca rosa, che ha voluto replicare alle parole della gieffina.

LA REPLICA DI FLAVIO – Nel parlare di sé, durante la presentazione mostrata prima del suo ingresso, la De Donà ha voluto rivelare un flirt tra lei e Briatore. La gieffina, attualmente sposata con Bradford Beck, ha così confessato:

“Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”.

Davanti a un tale scoop, Dagospia ha voluto contattare Briatore per scoprire cos’è realmente successo tra lui e Giaele. La replica dell’imprenditore, però, ha spiazzare il noto portale di gossip. “Sofia, chi?”, ha così risposto Flavio, facendo intendere di non conoscere affatto la donna e, quindi, di non aver avuto alcun flirt con lei.

Sebbene sul web sia emersa una foto che vede la De Donà insieme a Briatore, Dagospia spiega: “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”.