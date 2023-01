GF Vip, il giallo sulla collana di Giaele De Donà: è stata rubata?

Nelle ultime ore a catturare l’attenzione del pubblico del GF Vip è un giallo che vede protagonista Giaele De Donà e un suo prezioso e lussuoso gioiello. La gieffina, infatti, ha rivelato che è da giorni che non trova più la sua collana di diamanti. Parlandone con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, sono emerse delle pesanti accuse che hanno fatto scattare la censura.

FURTO NELLA CASA? – Durante una chiacchierata con Antonella e Nikita, Giaele si è lasciata andare a un inaspettato sfogo. Parlando con le due ragazze, infatti, la De Donà ha rivelato di non trovare più una sua preziosa collana di diamanti. A far scoppiare il caos sul web, però, sono state le rivelazioni fatte dalle altre due gieffine.

Non appena ha saputo la notizia, la Fiordelisi ha svelato una confidenza che le è stata fatta da una ex concorrente del reality. Senza rivelare l’identità dell’ex gieffina, l’influencer ha ammesso che le è stato consigliato di non entrare nella Casa lasciando fuori la roba costosa proprio per questo motivo.

Dal canto suo, Nikita ha concordato con quanto detto dall’ex schermitrice. Una volta confermata dalla Pelizon la versione di Antonella, la regia ha subito fatto scattare la censura. I telespettatori, quindi, non sanno come è proseguita la conversazioni tra le tre donne.

Da quanto emerso nella breve chiacchierata a cui il pubblico ha potuto assistere, le gieffine avrebbero fatto intendere che i furti non verrebbero compiuti dai concorrenti, ma da esterni. Dopo queste gravi accuse sollevate nelle ultime ore, molti utenti dei social si sono iniziati a chiedere come e quando qualcuno sia potuto entrare in casa. Nella prossima puntata del reality verrà sollevata tale questione? Non resta altro che attendere aggiornamenti.