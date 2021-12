GF Vip, il papà di Manuel gli fa una sorpresa ma ignora Lulù: le parole della principessa dopo la puntata

Nel corso dell’ultimo appuntamento del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha ricevuto una bellissima sorpresa. Dopo mesi, infatti, il gieffino ha potuto rivedere il padre, Franco, spesso finito al centro dell’attenzione dei social.

Ancora una volta sui social, però, non è sfuggito un dettaglio. Se non fosse stato per Alfonso Signorini, infatti, Franco non avrebbe proprio nominato Lulù Selassié. Dopo la puntata, la principessa etiope si è confidata con una delle sue compagne d’avventura.

LA SORPRESA DI PAPÀ FRANCO – Nonostante si vociferasse l’uscita di Manuel, quest’ultimo ha deciso di proseguire la sua avventura nel reality. Durante il suo incontro con il figlio, l’uomo ha voluto ripercorrere i tre mesi che Manuel ha trascorso nella casa. Inoltre, Franco non si è certo dimenticato di alcuni dei gieffini che sono stati al fianco del figlio:

“Sei stato veramente all’altezza di tutto e tutti. Tutta l’Italia ti ha voluto bene, tutte le persone ti amano. Sono venuto qua per dirti che mi hai insegnato a vivere perché io non ho mai visto mio figlio piangere in 22 anni. So benissimo che nel tuo percorso ci sono stati momenti facili e difficili, ma ora ho visto che hai trovato una tua serenità e sono felice. Ora mi sto godendo il tuo Aldo, è a casa nostra, mangia e sta bene. Ho visto che anche con Alex ti sei divertito, con Giucas hai avuto un rapporto emozionante e con tutti gli altri”.

Nel suo discorso, però, il papà di Manuel non ha per nulla menzionato Lulù. Nonostante i tanti alti e bassi, i due ragazzi si sono nuovamente riavvicinati. A porre al centro dell’attenzione la principessa etiope è stato Alfonso Signorini. Davanti a ciò, Franco non ha detto la sua, preferendo aggirare la distanza:

“Dico che in questo momento Manuel sta vivendo tranquillo, ha 22 anni, se a lui sta bene, che decida lui: non posso stare io a dire cose. Se lui è sereno io sono felice, è lui che si prende le sue responsabilità”.

LE PAROLE DI LULÙ – Il comportamento di Franco Bortuzzo non è sfuggito solo agli utenti dei social. Infatti, dopo la diretta Nathalie Caldonazzo ne ha parlato con Lulù. La ragazza, però, ha fatto un’inaspettata rivelazione: “Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene e mi ha detto che lui è contento di me”.