GF Vip, il programma dà un ultimatum ad un ex gieffina: ubriaca prima della diretta

A scatenare il popolo dei social è stata la rivelazione di Gabriele Parpiglia, noto giornalista, sul GF Vip. La penna di Chi ha infatti confermato i rumors che vedevano protagonista un ex concorrente. Stando a queste voci, c’era stato chi in studio aveva assunto un comportamento tale da portare gli autori del programma a dare un ultimatum.

Dopo tanto indagare, a svelare l’arcano mistero è stato Parpiglia. L’uomo ha infatti fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, svelando velatamente di chi si tratterebbe.

EX CONCORRENTE UBRIACA IN STUDIO – Durante l’ultima puntata del salottino web Casa Chi, Parpiglia ha rivelato: “C’è un’ex concorrente del GF Vip, di cui non farò il nome, che prima della diretta diciamo che prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino”.

Il giornalista non si è però fermato a questo. Gabriele ha infatti aggiunto altri elementi che porterebbero a capire l’identità dell’ex concorrente:

“Vi dico solo che è una molto rock, siede in seconda fila ed ha le treccine. Se la prossima volta non la vedete, significa che ha deciso di non andare più”.

Dalle informazioni fornite dal giornalista, in molti hanno ipotizzato che si tratti di Myriam Catania. La donna ha infatti un look e atteggiamento molto rock e siede in seconda fila. Come replicherà la donna davanti a tali accuse?