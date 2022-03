GF Vip, il rapporto tra Barù e Jessica lontano dalle telecamere: la Selassié fa chiarezza

A distanza di qualche settimana dal termine del GF Vip, alcuni ex gieffini continuano a rimanere nel mirino del gossip. I fan del reality, infatti, sono curiosi di due ex concorrenti in particolare: Jessica Selassié e Barù. Come sono i rapporti ora, lontani dalle telecamere?

JESSICA FA CHIAREZZA – Come già previsto da tempo, a vincere la sesta edizione del GF Vip è stata Jessica. La vippona ha infatti fatto breccia nel cuore di tanti telespettatori, conquistandoli con la sua eleganza e maturità. Ad appassionare il pubblico da casa è stato anche il suo rapporto con Barù, tanto che sui social la coppia Jerù è diventata virale.

A distanza di settimane dalla fine del programma, in molti si chiedono come sono attualmente i rapporti tra i due. A spazzare via ogni dubbio è stata proprio la maggiore delle Selassié a Casa Chi. Jessica ha infatti colto l’occasione per smentire un gossip che coinvolgeva lei e Barù:

“Ok in teoria voglio smentire questa cosa. Si tratta di una fake news. Io non ho fatto alcun invito a cena a Barù. Sì è vero che ci sentiamo, ma nessuno dei due si è invitato da nessuna parte e non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo”.

Jessica ha infatti voluto rassicurare i fan, ammettendo che lei e l’ex gieffino si rivedranno non appena ne avranno l’opportunità. Nel salottino virtuale, però, le è stato fatto notare che proprio l’enologo abbia ammesso che tra lui e la principessa sia tutto finito. Anche su questo la Selassié ha voluto far chiarezza:

“Ha detto che è tutto finito? Sono certa che non ha detto questo. Si sono un po’ travisate le parole, ti assicuro che non è così”.

Si è parlato anche della cena tra Barù e una donna misteriosa, un’altra notizia che la Selassié ha smentito. L’ex gieffina ha infatti spiegato che la ragazza con cui il nobile era a cena, era un’amica. Jessica ha infatti aggiunto:

“Certo che ci tiene a me e a non farmi restare male ovvio. A prescindere da tutto noi ci vogliamo bene. Lui non vuole che io ci rimanga male di nulla. Se io sono triste lo è anche lui. Davvero è tutto tranquillo e come direbbe lui ‘fate scorrere le acque lentamente’. Lui è carino e premuroso con me. Ma questo è proprio l’affetto che ci lega”.