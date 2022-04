GF Vip, il rapporto tra Jessica e Barù: “Non sono innamorato”

Nonostante la sesta edizione del GF Vip sia terminata da settimane, in molti si stanno chiedendo come siano andate le cose tra Barù e Jessica Selassié. A chiarire una volta per tutte le parole il suo rapporto con la principessa.

“Non sono innamorato” – Durante l’ultima edizione del reality, il pubblico da casa si è molto appassionato al legame tra i due ex gieffini. Dal canto suo, Jessica non ha mai fatto mistero della cotta verso il nobile enologo. In molti, quindi, si sono chiesti come si siano evolute le cose tra i due ex vipponi.

Ospite a Verissimo, Barù ha parlato di quanto gli è accaduto recentemente. Riguardo alla Selassié, data la domanda di Silvia Toffanin, l’uomo ha ammesso di non averla più incontrata. Una volta terminato il programma, lontano dalle telecamere si è visto solo con Soleil Sorge e Davide Silvestri, i due ex gieffini con cui ha stretto una forte amicizia.

Nonostante i suoi tentativi di sviare l’argomento, Silvia Toffanin ha continuato a fargli domande su Jessica. Alla fine, l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di chiarire una volta per tutte la sua situazione con la principessa:

“Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”.