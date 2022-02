GF Vip, il rapporto tra Sonia e Adriana: “Si è evoluto”

Tra le ospiti dell’ultima puntata di Verissimo ci sono state anche le due opinioniste del GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ai microfoni di Silvia Toffanin le due donne hanno parlato del loro rapporto e i loro punti di vista sul reality.

“Il nostro rapporto si è evoluto” – Fin dall’inizio del programma tra le due opinioniste non sono di certo mancati gli scontri. Nonostante le discussioni anche in diretta, il rapporto tra le due è pian piano mutato. A parlarne è stata la Volpe, ammettendo dell’evoluzione avvenuta:

“Il rapporto si è evoluto. E’ wrestling in studio però sano ca**eggio durante le pubblicità. Siamo riuscite adesso a creare un feeling, ci diamo una mano, ci consigliamo”.

Continuando a parlare della sua collega, l’ex gieffina ha speso delle bellissime parole su di lei. Ha infatti rivelato che la Bruganelli non è così dura e ruvida come mostra davanti le telecamere: “ma in realtà è affettuosa e dolce. Ora non traspare ma secondo me trasparirà, io l’ho vista una marea di volte con gli occhi lucidi anche se lei fa di tutto per nasconderlo”.

CHI VINCERÀ IL GRANDE FRATELLO VIP? – Ovviamente non è mancata la domanda sul GF Vip. Questa sesta edizione sta facendo parecchio discutere sia dentro che fuori la casa, finendo spesso al centro dell’attenzione. Proprio per questo la Toffanin ha voluto sapere chi, secondo Adriana e Sonia, vincerà il reality.

A questa domanda la Volpe si è mostrata abbastanza sicura: “Comunque andrà ha vinto quest’edizione il triangolo Alex, Delia e Soleil”. Dall’inizio del programma, infatti, non si è fatto altro che parlare di questo turbolento triangolo amoroso.

Dal canto suo, Sonia ha ammesso la sua preferenza, rivelando chi vorrebbe vedere sul podio: “Non so chi trionferà alla fine ma mi piacerebbe che a vincere fosse Soleil anche se penso che alla fine il successo andrà a Lulù“.