GF Vip, il silenzio del fidanzato manda in crisi Adua: “Forse c’è qualcosa che non va”

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Adua Del Vesco ha fatto parlare di sé. Recentemente l’attrice, che da qualche settimana ha deciso di farsi chiamare con il suo vero nome Rosalinda Cannavò, si è mostrata sofferente. Parlando con Dayane Mello, divenuta l’amica più fidata, ha rivelato di essere preoccupata visto il silenzio da parte del fidanzato Giuliano.

“Mi manca un sacco” – La scorsa settimana il programma ha voluto fare una sorpresa alla gieffina, facendola parlare con i suoi familiare. A preoccupare Rosalinda, però, è il silenzio che si è creato attorno al compagno. Infatti, oltre a non aver ricevute notizie da parte della sua famiglia, non ha avuto neanche un segno dal diretto interessato. Alla Mello, con cui la concorrente ha legato, ha rivelato:

“Se sono sicura del suo sentimento? Non lo so. Comunque a prescindere avrei bisogno proprio di capire cosa pensa. Pure io devo capire un po’ di cose. Però posso capire solo vedendolo. Mi manca un sacco. Non mi manca la routine con lui, mi manca lui. Perché è sempre stato un mio punto di riferimento. La cosa più importante che ha fatto è stare accanto a me quando nessuno stava accanto a me”.

“Perché non si fa sentire? Non mi sta mandando nessun segno. Anche i miei genitori non mi hanno detto nulla di lui. Forse c’è qualcosa che non va”, ha ammasso la Cannavò durante il suo sfogo.

IL MESSAGGIO DI JULIAN – Nel vedere la preoccupazione sul volto della fidanzata, Giuliano ha deciso di spiegare cosa realmente sta accadendo. Mettendo in chiaro la questione, ha voluto rassicurare i fan della gieffina:

“Non volevo parlare perché non mi piace espormi. Se non mi avete visto al GF è perché non mi è stato permesso. Non significa che non faccio niente. Purtroppo non mi permettono di andare. Parlo di settimana, io tento di farmi vedere e sentire. La nostra relazione è tutto ok. Spero che lei se ne renda conto e torni ad avere lucidità. Non voglio creare polemiche o attaccare altri, lei saprà uscire da situazioni dov’è adesso. Però ripeto che sono tranquillo sulla nostra storia”.