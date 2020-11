GF Vip, imbarazzo per Amedeo Goria: Antonella Elia svela il suo soprannome piccante

L’ultima puntata del GF Vip non ha solo scatenato polemiche, ma anche dell’imbarazzo per un ospite. Si tratta di Amedeo Goria, padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta. L’opinionista Antonella Elia ha infatti svelato in diretta il soprannome piccante con cui è chiamato l’uomo tra le sue tante conquiste.

GORIA NELLA CASA – Durante la puntata andata in onda lunedì sera, le Rutas, così chiamate dal pubbliche, si erano veramente arrabbiate davanti ad alcune dichiarazioni di Amedeo. Goria aveva infatti parlato della figlia Guenda, definendola “bipolare”. Un termine forte, che aveva scatenato la rabbia della Ruta e aveva ferito non poco la musicista.

Venerdì il giornalista è quindi entrato nella casa più spiata d’Italia, volendo chiarire e scusarsi con le due donne: “In un’intervista non voglio sperticarmi in elogi solo per Guenda, volevo dire che ha un bel caratterino: da un lato sensibile, malinconica, dall’altro sa prendere posizione. Mi scuso per la parola che è stata fraintesa, lei è sanissima”.

“Idrante” – Il confronto ha fortunatamente messo pace tra i tre protagonisti della polemiche che aveva infiammato il web. Una volta chiarita la questione, Alfonso Signorini ha deciso di alleggerire la situazione, parlando di un retroscena hot tra Goria e una concorrente: la Contessa Patrizia De Blanck.

“La contessa ha detto che in passato ci hai provato anche con lei, è vero?”, ha chiesto il direttore di Chi. È infatti nota la fama di casanova del giornalista, soprattutto, come accennato anche dalla Ruta, tra le 20enni. Dopo la domanda del conduttore, è stata fatta chiamare la Contessa che ha rivelato le doti di Amedeo sotto le lenzuola.

A mettere in imbarazzo Amedeo è stata Antonella Elia, conosciuta per il suo essere senza peli sulla lingua. L’opinionista, una volta presa la parola, ha esordito: “Sei soprannominato in un certo modo, me lo ha detto Pupo”. Dal momento che il collega non ha voluto svelare il tanto misterioso soprannome piccante, la Elia ha continuato: “Visto che Pupo non lo vuole dire, lo dico io…Amedeo vieni chiamato l’idrante…”.

Nonostante l’evidente imbarazzo del giornalista, Goria ha comunque fatto una delle sue battute: “In questo periodo potrei essere il sanificatore insomma…Sanifico gli ambienti…”.