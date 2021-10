GF Vip, inaspettato colpo di scena: scoppia la passione tra Sophie e Gianmaria

Dopo tutte le chiacchiere avvenute sia dentro che fuori la casa del GF Vip, due concorrenti hanno spiazzato i fan del programma. Contro ogni previsione, la scorsa notte è scoppiata la passione tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

COLPO DI SCENA – Nel corso di queste ultime due settimane, l’imprenditore non ha mai fatto mistero del suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne. Dal canto suo, Sophie non si è mai mostrata veramente presa dal gieffino. Solo qualche giorno fa, infatti, si era mostrata dura nei confronti del ragazzo: “Tu non sei la persona che, neanche lontanamente, si avvicina a quello che voglio al mio fianco”.

Addirittura nell’ultima puntata del reality, andata in onda lo scorso venerdì in prima serata, era intervenuta la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti. Nel consigliare la figlia, la donna ha speso parole forti nei confronti di Antinolfi. Tutto ciò, quindi, faceva presupporre che tra i due non sarebbe accaduto nulla.

Ieri notte, però, è avvenuto il colpo di scena. Sophie e Gianmaria si sono appartati in camera da letto. Alle cinque di mattina le telecamere sono riuscite a catturare il bacio che i due si sono scambiati, suscitando i commenti del pubblico. Questo colpo di scena ha infatti scatenato non poche critiche, quasi tutte indirizzate all’ex tronista: “Paura di uscire la ragazzina? Stratega ha ragione soleil sei falsa e finta”.

L’IPOTESI DEL WEB – Non appena il video dell’inaspettato bacio è iniziato a circolare sul web, molti utenti hanno iniziato ad ipotizzare il motivo dietro a questo cambio di rotta. Tanti hanno ipotizzato che dietro ci sia Fabrizio Corona, ultimamente nominato da alcuni concorrenti del GF Vip.

Stando a questa teoria, sarebbe stato Alessandro, il fidanzato della Cipriani che è temporaneamente dentro la casa, avrebbe fornito qualche consiglio alla coppia. L’ingresso di Alessandro, ad Alex Belli, sarebbe stato preannunciato proprio da Corona. A rivelarlo è stato proprio l’attore a Manuel Bortuzzo. Sarà realmente così? In molti stanno cercando di capire come andrà a finire tra Sophie e Gianmaria.