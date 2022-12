GF Vip, inaspettato retroscena su Davide Donadei: “L’ho proposto io al reality”

Nei giorni scorsi è stato rivelato il nome di un vippone che diventerà un nuovo concorrente del GF Vip. Si tratta di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, il cui ingresso avverrà durante le prossime puntate. In attesa che l’ex volto di UeD varchi la porta rossa, sono state rivelate delle inaspettate indiscrezioni su di lui.

“L’ho proposto io al reality” – Negli ultimi mesi Davide è stato spesso al centro della cronaca rosa. La rottura con Chiara Rabbi, sua ex fidanzata ed ex scelta di UeD, ha fatto parecchio discutere, soprattutto dopo l’uscita del ragazzo con Roberta Di Padua. Negli ultimi tempi l’ex tronista è tornato sotto ai riflettori per il suo imminente ingresso nella casa più spiata d’Italia.

A parlare di Donadei e della sua nuova avventura nel chiacchieratissimo reality, è stato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Nel parlare del nuovo gieffino, il giornalista ha svelato un inaspettato retroscena riguardo la sua partecipazione al reality:

“Ho uno scoop live. Non so se dire colpa o merito mio, ma una mia carissima amica alla quale sono molto legato un giorno mi presenta in albergo questa coppia di fidanzati Davide e Chiara. Mi dice guarda lui è innamoratissimo di lei, è perfetto per il Grande Fratello. Io ci parlo un pochettino giusto perché non lo conoscevo, però comunque mi fido ogni tanto delle proposte che mi arrivano da quelle poche persone fidate che frequento, e quindi la proposta su Davide Donadei al Grande Fratello l’ho fatta io. Partita proprio dal mio cellulare”.

Ha poi aggiunto: “All’inizio, eravamo a giugno, questa proposta non era minimamente piaciuta, mettiamola così. Poi con il passare del tempo tra defezioni gente squalificata, gente nominata, gente eliminata è stato ripescato dalla mia proposta”.