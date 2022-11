GF Vip: incidente hot di Antonella Fiordelisi davanti alle telecamere

Tra le protagoniste di quest’ultima edizione del GF Vip, in particolar modo della puntata di ieri sera, c’è Antonella Fiordelisi. Oltre ad essere finita più e più volte al centro dei riflettori per i suoi confronti e per i suoi scontri, l’influencer ha recentemente attirato l’attenzione per un incidente piccante avvenuto davanti alle telecamere.

INCIDENTE PICCANTE NEL PROGRAMMA – Durante la puntata andata in onda ieri in prima serata, la Fiordelisi ha avuto un faccia a faccia con il suo ex fidanzato. Il ragazzo ha ammesso di essere ancora innamorato di lei e che anche quest’ultima ricambi il sentimento. Dal canto suo, però, Antonella ha spiegato di volergli tanto bene, ma di non amarlo.

Da questo confronto la gieffina ne è uscita provata, come anche visto dalle lacrime versate una volta avuto la possibilità di rimanere sola. Alfonso Signorini, infatti, l’ha chiamata in confessionale, così da lasciarla sfogare senza alcun intervento da parte degli altri gieffini.

Non appena il conduttore le ha chiesto di recarsi nel confessionale, Antonella ha fatto un balzo dal divano. Proprio nell’alzarsi dal divano la ragazza si è trovata ad essere, involontariamente, protagonista di un incidente hot. Per la puntata la ragazza ha indossato un attillato e corto vestito che si è vertiginosamente alzato, mostrando l’intimo proprio in quel momento.

Ovviamente la scena non è affatto passata inosservata all’occhio attento del pubblico da casa. Su Twitter, infatti, la clip è divenuta virale, scatenando l’ilarità degli utenti. Una scena, però, di cui la gieffina non si è proprio accorta, provata dal confronto con l’ex fidanzato.