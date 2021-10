GF Vip, incontro tra Ignazio Moser e Francesco Monte: e Cecilia?

Come i più affezionati fan del GF Vip ricordano, la seconda edizione del reality ha visto sia la fine che l’inizio di una storia d’amore. Cecilia Rodriguez, entrata nella casa felicemente impegnata con Francesco Monte, si è poi innamorata di Ignazio Moser, uno dei compagni d’avventura dell’argentina.

Come è ben noto, la Rodriguez lasciò l’ex tronista proprio per Moser, suo attuale compagno. I tre ex protagonisti del programma sono tornati a far parlare per alcuni inaspettate rivelazioni sui loro attuali rapporti.

INCONTRO TRA IGNAZIO E MONTE – Ne “Le Chicche di Parapiglia”, durante la trasmissione Casa Chi, Gabriele Parapiglia ha rivelato un gossip proprio sui tre ex gieffini. Come riportato dal portale di gossip Isa &Chia, il giornalista ha rivelato:

“Ho saputo per bocca di una fonte primaria ovvero Francesco Monte che i due si sono incontrati. È stato Ignazio a sciogliere il ghiaccio con Francesco. Dapprima si sono parlati, Francesco ha detto ad Ignazio “Non ce l’ho con te, è tutto ok”. Da quel momento pare che abbiano fatto serata insieme e c’era anche Cecilia presente e Ignazio e Monte hanno parlato tutta la sera con Cecilia in disparte”.

Riguardo questo incontro, Cecilia, Ignazio e Francesco non hanno fatto trapelare nulla. Dopo aver rivelato questo gossip, Parapiglia ne ha approfittato per lanciare una frecciatina proprio alla coppia:

“Cecilia e Ignazio tornano alla conduzione, grazie a me, di MTV Ex on the Beach e non mi hanno detto neanche grazie. Ma va bene così, questo è il mondo dello spettacolo”.