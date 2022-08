GF Vip, indiscrezione sul cast: “Opinionista di Barbara D’Urso ha superato i provini”

Manca sempre di meno all’inizio della nuova edizione del GF Vip e il pubblico è curioso di scoprire i volti dei nuovi concorrenti. Riguardo al cast, recentemente è stata resa nota un’indiscrezione che vedrebbe dentro una nota opinionista di Barbara D’Urso.

ULTIMA INDISCREZIONE – Oltre ad essere stata confermata la presenza di Sonia Bruganelli, opinionista della scorsa edizione, è stata annunciata anche Orietta Berti. Inoltre, tramite i suoi profili social, Alfonso Signorini ha svelato alcuni dei nuovi concorrenti del GF Vip.

A varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia saranno Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante Elettra, Pamela Prati. Saranno presenti anche Antonella Fiordalisi e George Ciupilan, ex volto de Il Collegio e La Caserma.

Tra smentite e conferme di altri noti volti del web e del piccolo schermo, nelle scorse ore è stata resa nota l’ultima indiscrezione sul reality. Stando a quanto scoperto da IGossip.it, tra i concorrenti potrebbe esserci anche Sarah Altobelli, opinionista della D’Urso:

“Una fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ci ha svelato in anteprima che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 7, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti”.