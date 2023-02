GF Vip, Ivana protesta per la punizione: la dura replica di Signorini

Non appena ha avuto inizio l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, Alfonso Signorini ha subito voluto affrontare una spinosa questione. Il conduttore, infatti, ha deciso di prendere seri provvedimenti dopo quanto accaduto durante la festa di Carnevale.

Sebbene non tutti i gieffini si sono comportati in modo scorretto, la punizione ha colpito tutti quanti. A protesta per questa decisione è stata Ivana Mrazova, venendo subito rimproverata duramente da Signorini.

LA PROTESTA DI IVANA – Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di quanto accaduto durante la festa di Carnevale organizzata nella casa più spiata d’Italia. Durante i festeggiamenti, infatti, non sono affatto sfuggiti comportamenti di alcuni gieffini.

Dopo quanto andato in onda, Signorini ha deciso di intervenire. Il conduttore ha quindi parlato con Oriana Marzoli, Luca Onestini, Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Successivamente si è poi aggiunta Martina Nasoni, colpevole dell’acceso e duro confronto avuto con la venezuelana.

Delle scene davvero pietose che sono costate una punizione a tutta la casa. Alfonso, infatti, ha prontamente rivelato che lui e il programma hanno deciso di non lasciare impuniti determinati comportamenti. Ha quindi annunciato che per le prossime due settimane il budget settimanale sarà dimezzato.

Davanti a questa decisione è intervenuta Ivana Mrazova: “Ci arriva veramente poco, siamo in 20 persone“. L’intervento dell’ex fidanzata di Onestini non è affatto piaciuto al conduttore del GF Vip. Alfonso, infatti, ha prontamente rimproverato la ragazza: “Non farmi parlare perché se fosse dipeso da me voi tre questa sera facevate le valigie e tornavate a casa“.