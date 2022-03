GF Vip, Jessica e Lulù Selassié: quanto hanno guadagnato?

Tra le tante curiosità del pubblico del GF Vip, la più gettonata riguarda il guadagno dei concorrenti. Alcuni cachet sono stati rivelati dai vipponi stessi, come nel caso di Jessica e Lulù Selassié pochi giorni fa.

QUANTO GUADAGNANO LE DUE SORELLE? – Pochi giorni prima l’ultima puntata del GF Vip, avvenuta ieri in prima serata, le due sorelle hanno rivelato a Manila Nazzaro il loro compenso settimanale. Come è già noto, il budget varia da concorrente a concorrente.

Stando a quanto rivelato dalle Selassié, il loro compenso settimanale è intorno ai 5mila euro. Una cifra, secondo Jessica, nettamente inferiore rispetto ad altri vipponi. Proprio per questo la principessa spera di vincere il programma, ottenendo così il montepremi di 100mila euro.

Stando a quanto rivelato dalle sorelle ed emerso sul web, al mese entrambe avrebbero guadagnato 20mila euro. Tenendo conto che tutte e due sono rimaste nella casa per sei mesi, ognuna avrebbe guadagnato per 120mila euro.

Ma quanto hanno guadagnato gli altri vipponi? Come detto in precedenza, il cachet varia in base a fattori come la popolarità di un concorrente e gli accordi presi con lo staff. Da quanto emerso su Internet, le gieffine più pagare sarebbero state Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, per loro, infatti, si parlerebbe di 15mila euro settimanali.

Per concorrenti come Manila, Miriana Trevisan e Carmen Russo, invece, si parlerebbe di 7mila alla settimana. Per Gianmaria Antinolfi, invece, si parlerebbe dello stesso budget settimanale delle Selassié: 5mila euro.