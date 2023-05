GF Vip, Jessica Selassié vittima di body shaming: l’intervento di un ex concorrente

Nelle ultime ore a essere presa di mira dai feroci attacchi degli haters è stata Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del GF Vip. Davanti ai tanti insulti da parte di diversi utenti, ad intervenire è stato Gianluca Costantino, ex gieffino e personal trainer della ragazza.

L’INTERVENTO DI GIANLUCA – Dopo la vittoria nel reality di Alfonso Signorini, Jessica è molto attiva sui social. Nonostante li utilizzi per affrontare degli importanti temi sociali, la Selassié è spesso sotto gli attacchi degli haters. A dimostrare ciò sono stati i commenti che diversi utenti hanno lasciato sotto il breve video condiviso da Gianluca.

Da diverso tempo l’aspirante conduttrice radiofonica ha intrapreso un percorso in palestra e a ha deciso di farsi affiancare proprio dall’ex inquilino. Nella giornata di ieri l’ex gieffino ha voluto condividere un breve filmato che mostra lui e l’amica in palestra, quest’ultima impegnata in un allenamento. In poco tempo Jessica si è trovata ad essere vittima di body shaming.

Davanti ai tanti insulti sul fisico di Jessica, Gianluca ha deciso di intervenire. L’ex concorrente del GF Vip ha commentato sotto il suo stesso post, mostrandosi indignato e sconcertato dai commenti degli haters:

“Sono sconcertato. Non pensavo che la cattiveria, l’ignoranza arrivassero a tal punto di commentare deridendo e giudicando una persona in questo modo. Jessica è un personaggio pubblico ma non per questo può subire certi giudizi e critiche di questo tipo. Il body shaming può avere effetti emotivi negativi, tra cui un abbassamento dell’autostima e lo sviluppo di problemi psicologici e/o comportamentali. Disturbi del comportamento alimentare (anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata), ansietà e depressione. Gli effetti depressivi indotti dal body shaming possono peggiorare drammaticamente nelle persone convinte che il proprio corpo non possa soddisfare i criteri sociali. Fate attenzione a quello che dite e a quello che scrivete, le parole a volte possono essere delle armi molto pericolose. Concludo dicendo che Jessica sta facendo un percorso con molta tenacia e volontà e sono certo che riusciremo nei nostri obiettivi”.