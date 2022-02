Gf Vip, Katia Ricciarelli ha fatto il vaccino anti-Covid: “Mi hanno detto di non dirlo però…”

"Ho fatto il vaccino oggi per questo sono un po’ rinco, ma mi hanno detto di non dirlo", sono state queste le parole che stanno facendo discutere il web

Il vaccino, è risaputo, è uno degli argomenti attuali di discussione che più dividono la popolazione italiana attualmente, e a saperlo sono anche i produttori del Grande Fratello Vip.

Le ultime notizie, infatti, parlano di un episodio che sta facendo parlare non poco il web e gli spettatori del noto programma televisivo. A quanto pare Katia Ricciarelli ha appena confessato ai suoi coinquilini di aver ricevuto la sua dose di vaccino e per questo motivo oggi è un po’ “rinco”.

La cantante ha inoltre sottolineato come gli abbiano detto “di non dirlo” [gli autori, ndr], ma avrebbe comunque deciso di farlo. “Ho fatto il vaccino oggi per questo sono un po’ rinco”, sono state queste le sue testuali parole.

La Ricciarelli non ha specificato che tipo di vaccino ha fatto, ma lo ha voluto comunicare ai suoi compagni per giustificare probabilmente la sua stanchezza e la sua spossatezza. Ma Katia non è la sola ad aver fatto riferimento al discorso vaccino, lo hanno fatto anche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo.

Per questo motivo molti hanno ipotizzato che possa trattarsi della terza dose del vaccino contro il Covid, essendo ormai obbligatorio per gli over 50 e loro tre sono gli unici over 50 seguiti dal sistema sanitario italiano ancora in Casa. Che la produzione avesse paura di perdere la sua audience no vax?