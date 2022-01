GF Vip, la confessione di Alex: “Ho condiviso l’amore con un uomo”

Anche l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, ha visto tra i protagonisti Alex Belli. Dopo aver chiarito i dubbi riguardo alle ultime mosse dell’ex gieffino, Alfonso Signorini ha deciso di fargli una sorta di intervista.

“L’amore Alfo è libero” – Dopo il penultimo appuntamento serale del reality, Belli ha fatto credere di aver deciso di prendersi una pausa. Per la precisione, ha fatto pensare di essere atterrato in Egitto. È stata tutta una finzione, in realtà l’uomo è sempre rimasto a Milano.

Tornato in studio per un ennesimo confronto con Delia Duran e Soleil Sorge, Alex ha deciso di mettere in chiaro alcuni aspetti della sua vita. Ad intervistarlo è stato proprio il conduttore Signorini che gli ha chiesto: “Ok, ho una domanda di riserva: l’hai mai fatto con un uomo?”.

Davanti a questa domanda l’ex volto di Centovetrine ha deciso di essere sincero e senza filtri. Ha infatti ammesso di aver avuto delle esperienze con un uomo:

“Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente. Sai l’amore è libero. L’amore Alfo è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo Urtis. Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”.

Inoltre il conduttore ha voluto capire chiaramente cosa sta accadendo con le due donne. Da mesi, infatti, il pubblico sta cercando di capire i sentimenti che l’ex concorrente del GF Vip prova per Delia, la moglie, e per Soleil:

“In questo momento amo Delia, che è la mia donna, la mia metà, e ho un amore per Soleil che ho cercato di spiegare in tutti questi mesi, diverso, anticonvenzionale. È un amore cerebrale, lei è enigmatica, ha due lati. È la prima volta che una donna mi prende talmente tanto che tutto il resto non è più così importante. Anche con Delia all’inizio è stato così, ma sono due donne diverse.”