Gf Vip, la confessione di Soleil: “Anche io ho amato due uomini contemporaneamente”

“Fuori c’è una persona che io non vedo l’ora di vivermi, sono innamorata di lui. Non posso dire che è il mio fidanzato, ma mi sono innamorata di lui in un così breve lasso di tempo.. Probabilmente se Alex fosse stato single avremmo dato una prova al nostro rapporto.

Ma una cosa non avrebbe escluso l’altra. Per me la persona fuori è così importante che non ci avrei mai rinunciato. Nella vita ho già avuto due relazioni contemporaneamente, l’ho già vissuta questa cosa”.

“Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa proprio mentre mi stavo innamorando dell’altro. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due.

Uno mi completava una cosa uno l’altra. Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono impostata di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto”.

alha confessato di aver amato in passato due uomini contemporaneamente. Chiacchierando del più e del meno, la protagonista di quest’edizione ha messo a nudo i suoi sentimenti: