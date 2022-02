GF Vip, la dichiarazione di Jessica a Barù: “Ho voglia di baciarti”

Nelle ultime settimane a finire sotto l’occhio attento del pubblico del GF Vip sono stati due concorrenti in particolare. Si tratta di Jessica Selassié e Barù, la cui complicità e vicinanza sta facendo sognare molti fan del programma.

LA DICHIARAZIONE DI JESSICA – La Selassié non ha mai fatto mistero della sua attrazione verso il nobile toscano. Dal canto suo, però, Barù ha sempre ribadito di non essere interessato sentimentalmente alla maggiore delle princess. Nonostante le parole dell’uomo, ai telespettatori non sono sfuggiti alcuni suoi comportamenti che farebbero pensare il contrario.

E mentre i fan sperano in una svolta inaspettata, recentemente Jessica si è fatta nuovamente avanti. Raggiunto il nipote di Costantino della Gherardesca, la gieffina gli ha voluto fare una tenera confessione: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici io la voglia di baciarti ce l ho“.

Davanti a questa dichiarazione, la risposta di Barù ha spiazzato i fan del reality: “E io ho tante voglie“. Dopo queste parole, il pubblico attende con impazienza una mossa da parte del concorrente del GF Vip. Accadrà la tanto attesa svolta?

Nonostante si siano create varie coppie in questa sesta edizione, la Jerù, così chiamata la “coppia” dai fan, ha conquistato il web. Sono tanti gli utenti dei social che fanno il tifo per loro, sperando in un’evoluzione nel loro rapporto.