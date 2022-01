GF Vip, la famosa ex fiamma di Urtis: ex volto di Uomini e Donne

Ha fatto letteralmente incuriosire i fan del GF Vip l’inaspettata rivelazione di Giacomo Urtis. Parlando del suo passato amoroso, il gieffino ha parlato di un ex abbastanza famoso di cui, però, non ha rivelato il nome. Tante le supposizioni riguardo l’identità di questa ex fiamma, ad aggiungere ulteriore indizi è Dagospia.

EX VOLTO DI UED – Durante un momento di confessioni tra inquilini, il chirurgo plastico dei vip ha confessato di avere avuto una storia d’amore con un volto molto conosciuto in Italia:

“Questo uomo molto noto era sposato diversi anni fa. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Lui è molto famoso, non faccio nomi…Però ti dico che a un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla. L’ho dovuto lasciare perché aveva da pensare a sé stesso. Però andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto. Per anni sono andato a visitarlo. Quando è uscito ci siamo rivisti spesso, adesso è fuori dalla prigione per fortuna…”.

Dagli indizi forniti da Giacomo, in tanti hanno pensato a Fabrizio Corona. Davanti a tale teoria, l’ex re dei paparazzi ha subito commentato ironicamente tale rumors, smentendolo poco dopo. Non è mancato il commento di Nina Moric, ex moglie di Corona, che si è mostrata infastidita di tale teoria.

A fornire altri indizi sull’identità di questo ex fidanzato è stato Ivan Rota, nelle sue Pillole di Gossip su Dagospia: “(…) Silenzio anche sul triangolo Giacomo Urtis con un uomo e una donna che molti avevano identificato con Nina Moric (che ha smentito) e Fabrizio Corona (che si é divertito.) Urtis si riferiva a un ex tronista diventato press agent e a una showgirl che ora vive a Roma“.

Di chi si tratta quindi? Verrà mai resa nota l’identità di questo misterioso e chiacchieratissimo ex fidanzato del concorrente del GF Vip? Non resta altro che attendere altri indizi o in qualche nuova rivelazione.