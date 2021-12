GF Vip, la mamma di Soleil su Alex e Delia: “Hanno fatto il loro show”

Quanto accaduto nell’ultima puntata del GF Vip, non è stato commentato solo dagli inquilini della casa più spiata d’Italia. A dire la sua, infatti, è stata anche la mamma di Soleil Sorge, Wendy Kai, ospitata recentemente a Casa Chi.

“Hanno fatto il loro show” – Nell’ultima puntata del reality il pubblico ha assistito alla squalifica di Alex Belli per aver infranto le norme anti-Covid. L’attore, infatti, ha abbracciato la moglie Delia Duran, non volendo mettere un punto al loro amore. La decisione del gieffino ha ovviamente scosso Soleil, con cui era nato un qualcosa che andava al di là dell’amicizia.

Riguardo a quanto accaduto ne ha voluto parlare Wendy, la mamma dell’ex corteggiatrice. Già in passato la donna aveva dimostrato di non provare alcuna simpatia nei confronti di Alex, commentando negativamente il suo comportamento. Su quanto accaduto nell’ultimo appuntamento serale, la mamma della Sorge ha dichiarato:

“È stato tutto programmato prima di entrare, hanno fatto il loro show. Non va bene per l’emotività delle persone, un po’ di ritegno ci voleva. Lui parlava di grande amore, io vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui. È una questione umana, di amicizia. Delia è stata cattiva, prendere la colpa e vedere lui che si gira e neanche la saluta, non è tanto umano”.

Ma cosa ne pensa Carlo Domingo su quanto sta accadendo da 3 mesi nella casa del GF Vip? Stando a quanto emerso sui social, Soleil avrebbe intrapreso una frequentazione proprio con questo Carlo. A rivelarlo è stata Wendy:

“Che fine ha fatto Carlo il fidanzato di Sole? Sta sempre qui a Milano aspettando l’uscita di Soleil. Non è contento di aver visto certe cose con Alex, lei non ha limitato le ferite per lui. Certo però che è uno spettacolo che si è svolto così alla fine. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui. Anche se ribadisco che con Alex non poteva nascere nulla”.