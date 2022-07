GF Vip, la prof di corsivo: “Non parteciperò al reality perché…”

Negli ultimi giorni si è vociferato della possibile presenza di un’altra tiktoker nel GF Vip. Si tratta di Elisa Esposito, meglio conosciuta su TikTok come la professoressa di corsivo. Nonostante i tanti rumors che la vedevano già tra i concorrenti, la ragazza non parteciperà al reality.

Dopo la conferma della sua assenza nel programma, sono iniziati a trapelare i primi rumors. A spiegare il perché di ciò è stata proprio la tiktoker, fornendo in una diretta la sua versione dei fatti.

“Non parteciperò al reality perché…” – Come dimostrato con la partecipazione di Denis Dosio e Antonio Medugno, il social network cinese sta sempre prendendo piede anche sul piccolo schermo. Nonostante ciò, sembra proprio che Elisa non seguirà l’esempio dei suoi due colleghi.

Riguardo la mancata partecipazione della prof di corsivo sono girate varie ipotesi. C’è chi, infatti, ha dichiarato che la ragazza non entrerà nella casa più spiata d’Italia per aver svelato la sua partecipazione. Al contrario di quanto emerso sul web, pare che sia stata proprio la Esposito a rifiutare tale invito.

A spiegare quanto avvenuto è stata proprio la professoressa di corsivo, smentendo quindi i vari rumors. Attraverso una diretta su TikTok, infatti, Elisa ha quindi rivelato che:

“Non voglio che escano notizie false, quindi chiarisco. Questione Grande Fratello, smentisco tutte le voci che stanno girando. Non parteciperò al Grande Fratello non perché ho spoilerato come hanno scritto alcuni giornali, ma perché sono stata io a rifiutare. Mi hanno chiamato e ho detto chiaramente di no. Questo perché al momento non voglio partecipare a questo tipo di programmi televisivi perché non mi piacciono”.

Ha poi così continuato: “Avevo fatto un video scrivendo ‘quando ti chiamano al GFVip’, non ‘quando vado’, la cosa è differente. Anche quando è uscita la questione che sarei andata al Grande Fratello Vip, non era vera. Io non ci vado. Ma perché l’ho scelto io, non perché ho fatto un TikTok o ho spoilerato”.