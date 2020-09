GF Vip, la reazione di Balotelli alle parole di Enock e di Dayane: “Non l’ha presa benissimo”

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma alcune dichiarazioni hanno suscitato forti reazioni fuori dalla casa. Questa volta è il turno di Mario Balotelli, noto calciatore e fratello di Enock e di Dayane Mello, concorrenti del GF Vip.

“Basta parlare di me” – A far arrabbiare l’ex calciatore dell’Inter sono state le affermazioni che i due gieffini hanno fatto su di lui. Dayane ha infatti parlato del rapporto intenso che ha avuto con Balotelli, una storia che però è terminata per incompatibilità caratteriali. Riguardo questa loro relazione relazione passata, la modella brasiliana ha spiegato: “Ha segnato la mia vita. Ho sempre voluto stare con lui. È una persona a cui tengo tantissimo. Quando sto con lui divento nervosa, è una cosa che senti solo quando una persona ti piace tantissimo. Quando sto con lui il mio cuore fa tu-tum, è più forte di me, mi sento come una di 15 anni”.

Mario non ha però gradito queste parole ed ha infatti replicato sui social: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa, grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace, ma davvero”. Non è difficile intuire che queste parole sono state sicuramente rivolte alla donna.

“Ti apro come un’anguria” – Il fratello del calciatore, Enock, ha confermato le rivelazioni della Mello. Questo non è affatto piaciuto al maggiore che, durante la puntata del 18 settembre, ha commentato così su Twitter: “Come stai? Sai che quando uscirai vincitore, per le cazzate che stai dicendo in compagnia ti apro come un anguria”.

In un altro commento, il calciatore ha aggiunto: “Prega Dio che io non venga a trovarti la dentro perché arrivo con le sciabole”. Inoltre, l’uomo ha ufficialmente rivelato di non essere più single. Commentando ancora le parole del fratello, ha scritto: “La mia ragazza ti saluta e ti aspetta anche lei con le pistole”. Riguardo quest’ultimo commento, secondo Fanpage ed altre segnalazioni, la nuova fidanzata di Balotelli sarebbe Alessia Messina.

“Non l’ha presa benissimo” – Riguardo questa situazione, è intervenuto anche Alfonso Signorini nel corso della puntata di venerdì sera. Il conduttore ha infatti spiegato che il calciatore ha confermato la love story con Dayane, aggiungendo: “Non l’ha presa benissimo, ma tutto è molto sereno”.