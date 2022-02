GF Vip, la reazione di Soleil dopo la diretta: regia costretta a censurare

Durante la messa in onda della prima puntata del GF Vip, è stato decretata la prima candidata alla fine. Il risultato della nomination ha però lasciato senza parole sia i concorrenti che gli spettatori del programma. A vincere la nomination è stata Delia Duran, sconfiggendo Soleil Sorge al televoto. Il risultato ha suscitato un’inaspettata crisi di nervi da parte della Sorge, tanto da costringere la regia a dover censurare la scena.

SOLEIL IN CRISI – La sconfitta all’ultimo televoto è stata dura per la Sorge. Se all’inizio, come tutti i concorrenti, la ragazza ha pensato si trattasse di una nomination con eliminazione, la sorpresa è stata doppia. Non solo la modella venezuelana non è stata eliminata, ma concorre per un posto alla finale.

Il risultato ha ovviamente destabilizzato Soleil, non essendo nemmeno la prima sconfitta. Quando al pubblico, nelle ultime settimane, è stato chiesto di decretare il preferito, la scelta è ricaduta su: Kabir, Nathaly e Delia. Ciò ha mandato in crisi la Sorge.

Una volta conclusa la diretta, l’ex corteggiatrice non ha voluto rivolgere la parola a nessuno degli inquilini. Successivamente, come raccontato dagli utenti del web che seguono le dinamiche della casa, a far scoppiare la ragazza è stata una frase pronunciata dalla Duran.

“Se vuole le concedo il mio posto da candidata alla finale”, ha pronunciato Delia, facendo scoppiare la Sorge. La dichiarazione della venezuelana è stata infatti intesa come una provocazione che ha colpito l’ex volto di UeD. Soleil è infatti prima scoppiata a piangere, per poi sfogarsi contro i suoi stessi vestiti.

A spingere la regia a cambiare inquadratura è stato il fatto che la gieffina non volesse indossare il microfono. Tale censura è stata così commentata sul web: “Stavo vedendo come rosicava Soleil, ma hanno tolto l’immagine”.