GF Vip, la rivelazione della Caldonazzo: “Mi hanno messa in castigo”

Sebbene la sesta edizione del GF Vip sia giunta a termine, i vipponi continuano a far parlare di sé. Recentemente è finita al centro dell’attenzione la rivelazione di Nathaly Caldonazzo e sul comportamento degli autori nei suoi confronti.

“Mi hanno messa in castigo” – Nonostante non sia arrivata in finale, la Caldonazzo è stata tra le protagoniste di questa sesta edizione del reality. Protagonista, negli ultimi giorni, anche di un inaspettato retroscena legato alla finale del GF Vip.

Nel corso della finale, che ha visto trionfare Jessica Selassié, ai telespettatori non è sfuggito un dettaglio. A differenza degli altri ex gieffini, le telecamere hanno ripreso raramente Nathaly. Davanti a questo strano comportamento da parte del programma, in molti si sono chiesti i motivi dietro a tutto ciò.

A rispondere ai dubbi dei fan del reality è stata la stessa Caldonazzo. Replicando ad commento di un utente di Instagram, l’ex gieffina ha rivelato: “Mi hanno messo in castigo per non aver fatto il balletto per Barù ma meglio così…”.

Nathaly, dopotutto, non ha mai fatto mistero di non provare molta simpatia nei confronti del nipote di Costantino della Gherardesca. Durante la loro avventura dentro la casa, infatti, non sono mancati gli scontri e il loro nominarsi a vicenda durante le nomination.