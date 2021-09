GF Vip, la rivelazione hot di Siffredi su Alex Belli: “È messo bene”

Tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del GF Vip c’è certamente Alex Belli. Fin dal suo ingresso nella casa, il gieffino ha attirato le attenzioni di alcune sue compagne d’avventura, scatenando la gelosia di Delia Duran, la moglie.

Come hanno potuto assistere i telespettatori, l’attore di Centovetrine ha ricevuto molti apprezzamenti da parte delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Tra i tanti complimenti ricevuti dai suoi attuali ed ex compagni d’avvenura nei reality, c’è quello piccante di Rocco Siffredi.

“È messo bene” – Il GF Vip non è certamente il primo reality a cui Belli ha preso parte. In passato, infatti, Alex ha partecipato a L’Isola dei Famosi, proprio in quella occasione l’uomo e Siffredi hanno avuto modo di conoscersi per la prima volta.

I due ex naufraghi hanno trascorso del tempo a Playa Desnuda, durante i primi minuti sull’isola l’attore hard si è lasciato andare a dei complimenti hot sul gieffino. In quel luogo, infatti, i due concorrenti avevano avuto modo di vedersi senza veli.

I primi minuti su Playa Desnuda, l’attore a luci rosse aveva commentato le parti intime di Alex: “Ragazzi però questo è messo bene“. “Grazie, però devo dire che con Rocco non posso fare un confronto“. A chiudere il discorso è stato proprio Siffredi, replicando:“Ok, ma anche Alex non è messo male comunque, ve lo assicuro!”.