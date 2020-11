GF Vip, la rivelazione shock dell’amico di Selvaggia: “L’amico di Enock non voleva lei, ma me”

Selvaggia Roma con il suo ingresso nella casa del GF Vip ha creato non poco scompiglio. La concorrente ha fatto molto discutere, sia dentro che fuori il reality, infuocando gli animi di alcuni inquilini. Non sono infatti mancati scontri con Elisabetta Gregoraci, scatenati dalle accuse della Roma riguardo la non sincerità della showgirl calabrese nei confronti dei sentimenti di Pierpaolo Pretelli. A far discutere, però, è stata anche un’altra notizia bomba.

Poco dopo il suo ingresso, durante la puntata Selvaggia ha fatto un’altra rivelazione shock: tra lei ed Enock ci sarebbe stato un bacio. Il presunto flirt, avvenuto durante una serata in discoteca, sarebbe stato smentito dal fratello di Balotelli. Alla rivelazione di Selvaggia di avere delle prove, ovvero dei messaggi scambiati con il ragazzo, il gieffino si è difeso, spiegando che dietro quella conversazione c’è un suo amico. La versione del ragazzo ha diviso l’opinione del pubblico, ma un amico di Selvaggia, presente quella sera, ha raccontato cosa è realmente accaduto.

“L’amico di Enock non voleva lei, ma me” – A parlare è Tony Aglianò, ex ballerino di Amici. Il ragazzo è stato ospite a Pomeriggio 5, dove ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Nel salotto di Barbara D’Urso Tony ha confermato il bacio tra Selvaggia ed Enock, aggiungendo dei retroscena inediti:

“Sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro. Lei ha detto di aver avuto il flirt ed Enock è andato su tutte le furie. Lui era fidanzato per questo è successo il putiferio. Il flirt c’è stato, il bacio intendo, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto…”.

Aglianò ha inoltre ammesso che il gieffino aveva già scritto a Selvaggia, precisamente nel 2019, aggiungendo: “Quando a luglio si sono incontrati in discoteca, non ha perso l’occasione di invitarla nel suo privé”.

A stupire perfino la D’Urso è stata un’altra rivelazione, quella riguardo all’amico che quella sera era insieme ad Enock e che avrebbe inviato messaggi alla Roma dal profilo del concorrente del reality: “Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia”.

Da quanto raccontato da Tony, l’amico di Enock avrebbe poi scritto a lui e non alla Roma. Non ha però rivelato il nome, ma per un motivo inaspettato: “Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.