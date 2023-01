GF Vip, la sconvolgente rivelazione di Luca Onestini su Donnamaria: “Questa situazione lo sta massacrando”

Ancora una volta tra i Donnalisi, la chiacchieratissima coppia della settima edizione del GF Vip, c’è aria di tempesta. Negli ultimi giorni, infatti, più e più volte ci sono stati degli accesi litigi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. A parlare di tutto ciò con gli altri inquilini è stato Luna Onestini, preoccupato per il volto di Forum.

“Questa situazione lo sta massacrando” – Parlando con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Attilio Romita, Luca si è mostrato molto preoccupato per l’amico. L’ex tronista di UeD, infatti, ha confessato di aver assistito a un episodio che lo ha sconvolto e riguarda proprio Donnamaria:

“Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i cogl**ni. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di mer*a appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti, questa situazione lo sta massacrando”.

Davanti a questa confessione, anche Tavassi ha voluto intervenire e ha rivelato: “Ieri sera l’ho travato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo una coperta…s’era addormentato da solo, tutto scalzo che, credimi, faceva un freddo ieri…”.

Anche Romita ha ammesso di aver notato degli atteggiamenti preoccupanti da parte di Edoardo Donnamaria, ossia il vederlo parlare da solo. Luca ha nuovamente preso la parola e ha così continuato il suo discorso: “Ragazzi quando uno va a vomitare là dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dall’altra parte per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, dietro un letto, per non farsi vedere e sentire da nessuno…”.