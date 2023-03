Nonostante la sua avventura al GF Vip si sia conclusa, Edoardo Donnamaria continua a far parlare. In occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi, ancora in corsa per la vittoria del reality, l’ex gieffino ha deciso di stupirla ancora una volta.

LA SORPRESA FUORI DALLA CASA – Una volta conclusa la puntata del reality, andata in onda ieri in prima serata, Edoardo ha deciso di lasciare senza parole la fidanzata. Squalificato pochi giorni fa a causa del suo comportamento, il ragazzo si è messo fuori dalla casa più spiata d’Italia per fare gli auguri ad Antonella.

“Auguri, sorridi che sei la più bella del mondo”, ha così urlato il volto di Forum al megafono. Poco dopo in cielo è iniziato uno spettacolo di fuochi d’artificio. Insieme a Donnamaria c’erano Stefano, il padre di Antonella, e Marco, un caro amico della ragazza.

Davanti a questa sorpresa, la gieffina è subito corsa in giardino. “Ma è pazzo, amore, grazie”, ha così affermato la ragazza, rimasta senza parole davanti al regalo del fidanzato. Una volta rientrata dentro, Antonella non ha potuto fare a meno di commentare la sorpresa con l’amica Nikita Pelizon.

“Ti rendi cosa ha fatto? I fuochi. Lo voglio vedere, mi ama tanto. Se continua così poi ci sposiamo, che deve fare di più? L’attesa aumenta il desiderio, ci vogliamo ma ora non possiamo stare fisicamente insieme”, ha così ammesso la concorrente del GF Vip.