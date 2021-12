GF Vip, la spiazzante accusa di Delia ad Alex: “Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti”

L’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, è stata ricca di colpi di scena. Inaspettatamente, è avvenuta una squalificazione in diretta che ha visto come protagonista Alex Belli. Inoltre, Delia Duran, la moglie del gieffino, ha mosso una pesante accusa all’uomo.

“Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti” – Dato gli ultimi risvolti avvenuti all’interno della casa più spiata d’Italia, Delia ha deciso di fare nuovamente ritorno. Tra Alex e Soleil Sorge, infatti, non sono mancati i baci e, forse, anche altro sotto le coperte.

Arrivata in trasmissione con l’intenzione di lasciare il marito, quest’ultimo ha deciso di andare contro il regolamento del programma. Belli, infatti, ha infranto le distanze anti-Covid, abbracciando la Duran. Davanti al gesto dell’oramai ex concorrente, il GF Vip non ha potuto fare altro che squalificarlo.

Mentre in studio Alfonso Signorini chiedeva alle sue due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, il loro parere su quanto avvenuto, Delia ha fatto una pesante accusa. Credendo non fossero più collegati con lo studio, la donna non si è risparmiata con il marito:

“Quella cosa che hai fatto sotto le coperte l’hanno vista tutti. Si è visto ti ho detto! Hai tr****to c**o de tu madre. Sì, si vede tutto Alex. Questa roba qui è grave“.