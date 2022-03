GF Vip, la spiazzante confessione di Barù: “La mia alleanza è con Sole”

La finale del GF Vip è sempre più vicina e nella casa iniziano a emergere le prime strategie. A spiazzare il pubblico da casa è però stata una delle ultime dichiarazioni di Barù, attualmente in corsa per la vittoria del reality.

“La mia alleanza con Sole” – Sono tanti i telespettatori che si sono appassionati e affezionati al rapporto nato tra Barù e Jessica Selassié. Se la principessa etiope non ha mai fatto mistero del suo interesse per il nobile toscano, quest’ultimo ha avuto comportamenti abbastanza ambigui.

Nonostante le ultime dichiarazioni che il gieffino ha fatto a Giucas Casella, tanti fan del programma sperano ancora che tra lui e Jessica possa nascere qualcosa. Dopo le ultime dichiarazioni dell’uomo, però, sembra che queste speranze si siano spente.

Parlando con Davide Silvestri, Barù si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha spiazzato il pubblico: “La mia alleanza è con te, maghetto e Sole”. Nella strategia del nipote di Costantino della Gherardesca, quindi, la Selassié non è contemplata.

Questo inaspettato risvolto ha ovviamente scatenato la reazione dei fan. In molti sui social, specialmente su Twitter, si sono scagliati contro il concorrente del GF Vip. Barù è stato infatti accusati di star usando Jessica per arrivare in finale, prendendola quindi in giro.

Sul noto social network un utente ha infatti scritto: “Sei stato deludente. Avresti dovuto mettere al primo posto Jessica, che è colei che hai detto più volte di volere bene e perché è l unica che ti guarda con occhi a cuoricino. Ti vuole bene veramente. Sarà una grande delusione per lei vedere questo video”.

Sebbene manchino ancora poche puntate alla finale, non si sa se queste dichiarazioni abbiano fatto perdere dei consensi a Barù. Inoltre, molti utenti del web sperano che questa clip venga mandata in puntata e quindi fatta vedere a Jessica. Non resta altro, quindi, che attendere il nuovo appuntamento serale del reality.