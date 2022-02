GF Vip, la spiazzante confessione di Delia ad Antonio: “Voglio farlo con te ed Alex”

Al pubblico del GF Vip non è passato inosservato l’inaspettato e pericoloso avvicinamento tra Delia Duran e Antonio Medugno. Nei giorni scorsi, infatti, la modella venezuelana ha più volte stuzzicato il giovane tiktoker, con il quale stava scappando anche un bacio. In un momento di chiacchiere con il ragazzo, la Duran si è lasciata andare ad una spiazzante confessione.

“Ho voglia di farlo con te e con Alex” – Del suo interesse verso Medugno, Delia ne ha parlato con Nathaly Caldonazzo. La donna ha ammesso all’inquilina di non sapere se questo suo interesse è ricambiato. Davanti i dubbi della Duran, la gieffina ha voluto dire la sua:

“Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili“.

Ieri pomeriggio Delia e Antonio si sono ritrovati nuovamente insieme a chiacchierare. La Duran ha subito voluto rassicurare l’influencer, ammettendo che, secondo lei, non sarà Medugno a perdere al televoto e quindi ad essere eliminato.

Ed è proprio in quel momento che la donna si è avvicinata ancor di più al gieffino, sussurrandogli all’orecchio: “Ho una voglia matta di farlo con te… Con te e Alex“. A questa spiazzante rivelazione, Antonio ha prontamente risposto: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito lunedì ci facciamo le risate”. Dato l’imbarazzo del momento, Delia ha chiuso così l’argomento: “Vabbè dai ma qui stiamo sdrammatizzando”.