GF Vip, la tinta ai capelli fa impazzire di dolore la Cipriani: “La testa mi brucia, chiamate qualcuno”

Attimi di paura ma anche di grande – e anche un po’ sadica – ilarità nella Casa del Grande Fratello. La protagonista del misfatto è la super giunonica Francesca Cipriani che tenta e miseramente fallisce la tinta dei capelli. La showgirl poco dopo la posa del colore inizia a urlare di dolore e a cercare aiuto tra i suoi compagni che però non sembrano troppo preoccupati per la cosa. Il sospetto di una messinscena è palpabile anche se lei continua a dimenarsi come spiritata per tutta la casa.

“Mi brucia la testa, chiamate qualcuno, vi prego aiutatemi“, supplica la Cipriani. Appello che però sembra cadere nel vuoto tanto gli altri inquilini sono convinti della pantomima. Lei urla e strepita ma nessuno le dà retta, anzi Soleil Sorge aumenta il carico sulla Cipriani elargendo epiteti e commenti al vetriolo sui capelli appena trattati.

I modi di fare della Sorge fanno passare in secondo piano i dolori della giovane Cipriani tanto che far scaturire un nuovo litigio con Jo Squillo che, seppur non convinta delle urla della showgirl, vorrebbe che la Sorge si esprimesse in maniera più rispettosa nei suoi confronti.

Il tema del colore dei capelli di Francesca Cipriani ormai da giorni tiene banco tra le mura del Grande Fratello Vip. Passati originariamente da un improponibile color pannocchia fino ad un preoccupante verdognolo in pieno stile halloween, la ex concorrente del GF 2006 è arrivata in meno di una settimana alla terza seduta di colore e altrettante decolorazioni.

Evidentemente tutti questi trattamenti in un tempo così ristretto hanno provato in maniera esagerata il cuoio capelluto della ragazza. L’intervento di uno specialista è quanto mai necessario ma Signorini sarà così clemente da far entrare qualcuno per prestare soccorso alla Cipriani?