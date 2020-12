GF Vip, l’annuncio di una nuova concorrente: “Non preoccupatevi per me, ma per i concorrenti in casa”

Come già annunciato nelle scorse puntate. con il prolungamento di questa quinta edizione del GF Vip ci saranno nuovi ingressi. Ad annunciare la sua imminente entrata nella casa più spiata d’Italia è la stessa Samantha De Grenet, reduce dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM – La 50enne ha voluto dare conferma della sua imminente partecipazione, dedicando un post su Instagram:

“Vi devo dare una notizia pazzesca che non vedevo l’ora di dirvi: vado dentro una porta rossa, entro al Grande Fratello! La notizia è certa ed ufficiale: entro al GF e sarò una concorrente di questa edizione. Non vi preoccupate per me, preoccupatevi per quelli che stanno dentro la Casa. La prossima settimana inizierà x me una nuova avventura e non vedevo l’ ora di potervelo comunicare personalmente. Seppur virtualmente vi abbraccio uno per uno e vi ringrazio per il vostro affetto e fin d’ ora per il vostro supporto”.

LA SUA MALATTIA – In una recente intervista a Domenica Live, Samantha ha parlato del difficile periodo vissuto. Alla De Grenet è stato infatti diagnosticato un tumore al seno, una battaglia che sta ancora combattendo. Il tutto ha avuto inizio nel 2018, durante il periodo estivo. Nel sentire un nocciolo duro, un sassetto immobile, la donna ha deciso di sottoporsi a una visita: “Vado al controllo senza minimamente pensare a una risposta negativa, una volta fatta la mammografia la mia dottoressa mi ha detto che avevo un tumore. E che dovevo operarmi immediatamente”.

L’inaspettata scoperta ha lasciato di sasso la donna, ma al suo fianco c’è stato il marito che l’ha sostenuta e mai l’ha lasciata sola: “Lui è stato fantastico, è rimasto lucido e positivo. Mi sono operata e non ho detto nulla a Brando che è rimasto con la mia amica Erica. Il giorno in cui è venuto a trovarmi in ospedale, sentendo i suoi passi sulle scale, mi sono sentita viva. Un’altra donna”.