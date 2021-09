GF Vip, l’attacco di Raffaella Fico a Balotelli: la replica del calciatore non si fa attendere

Dopo tanta attesa, ieri sera è tornato in prima serata il GF Vip e sta già facendo discutere. Tra i concorrenti che sono stati presentati durante la prima puntata, c’è anche Raffaella Fico, colei che ha dato il via al tutto. Da nemmeno un giorno, infatti, sono già scintille tra lei e Mario Balotelli, ex fidanzato e padre della figlia Pia.

SCONTRO TRA I DUE – Prima de suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, è stato mandato in onda il videoclip di presentazione di Raffaella. Durante il breve filmato la ragazza ha parlato del suo ingresso nel reality, un ritorno dopo ben tredici anni dalla sua prima avventura all’interno del programma.

Ovviamente non è mancato l’argomento su Balotelli, con cui la Fico ha avuto una turbolenta e intensa storia d’amore da cui è nata la figlia Pia: “Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. Poi lui si è tirato indietro e io ho lottato per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più”.

L’accusa della nuova concorrente del GF Vip non è di certo rimasta inascoltata. Sempre nella serata di ieri, Mario ha voluto replicare sui social: “Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che palle!”.

Le scintille volate tra i due ex non sono affatto passate inosservate per il popolo del web. Inaspettatamente, però, il calciatore ha deciso di cancellare la IG Stories incriminata. Che sia un tentativo per far tacere le chiacchiere che si sono create nelle ultime ore?