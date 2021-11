GF Vip: le parole di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià dopo il mancato ingresso

Nell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì in prima serata, sono avvenuti i primi due ingressi di una lunga serie. Nel corso dei giorni precedenti, si sono vociferati i nomi di due volti noti di Uomini e Donne. Qualcosa, però, ha fatto sì che saltasse la loro entrata nella casa più spiata d’Italia. Si tratta di Giulio Raselli e Giulia Cavaglià, che dopo giorni hanno rotto il silenzio.

LE PRIME PAROLE DEI DUE VOLTI DI UeD – Come detto in precedenza, sono già avvenuti i primi ingressi nel programma. Sono divenute ufficialmente concorrenti Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Sono invece saltati gli ingressi della Cavaglià e di Giulio, noti per il loro percorso al noto dating show di Maria De Filippi.

Dopo dei giorni di silenzio dalla notizia del mancato ingresso, i due hanno deciso di rompere il silenzio, tornando sui social. Senza mai fare riferimento al GF Vip e a quanto accaduto, Giulia ha dichiarato:

“Scusate l’assenza di questi giorni, ma sono stati giorni un po’ difficili ed ho avuto bisogno di tempo per somatizzare ciò che è successo. Io uso Instagram solo per condividere le mie passioni, che poi sono diventate le nostre passioni, e non ho mai utilizzato il profilo per creare gossip e non inizierò oggi a farlo anche perché neanche io so realmente come sono andate realmente le cose e non parlo per ipotesi finché non ho delle risposte e questo è quello che ad oggi posso dire. Certo è che mi aspettavo di essere trattata in altro modo ma proprio a livello umano ma chi se ne frega… parliamo di altro!“.

Dal canto suo, Raselli è stato breve e coinciso: “Continuate pure a parlare, quando avrete finito parlerò io“. Nessuno dei due ha voluto spiegare lo slittamento del loro ingresso. Non resta altro che attendere ulteriori dichiarazioni su quanto accaduto.