GF Vip, le parole di Zenga sulla sua storia con Rosalinda: “Figli e famiglia? Si, ma più avanti”

La quinta edizione del GF Vip è stata tra le più discusse. A far parlare non è sono state solo le dinamiche e gli screzi avvenuti dentro la casa, ma anche le coppie nate all’interno del reality. Tra gli amori sbocciati, c’è quello nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco.

Riguardo proprio alla sua storia con l’attrice, l’ex gieffino ha recentemente parlato della loro relazione. Tra le domande, non è mancato quella sul loro futuro insieme.

“Figli e famiglia? Si, ma più avanti” – Intervistato da Santo Pirrotta per Whoopsee, Zenga ha ovviamente parlato di Rosalinda e della loro love-story. Nonostante i due stiano insieme da pochi mesi, dalla loro esperienza televisiva non si sono più lasciati.

Innamoratissimi e inseparabili, la loro storia sembra andare a gonfie vele. Riguardo il suo rapporto con la Cannavò, il figlio di Walter Zenga ha ammesso:

“Adesso dire che è un po’ presto, però sì. Diciamo in futuro sì, ma più in avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa, quindi speriamo sia la volta buona. Lei è un po’ più grande di me. Ho capito che lei era quella giusta con cui passare la vita l’ho capito fuori. Al GF noi ci siamo avvicinati una settimana prima che uscissi. Le conferme le ho avute fuori giorno per giorno e mi convincevo sempre di più. Ho capito che c’era un sentimento importante, che è l’amore”.

Continuando a parlare della sua storia con Rosalinda, l’ex volto del GF Vip ha voluto raccontare le reazioni e le considerazioni dei suoi familiari su questa relazione: “Mio papà è felice per me e Rosalinda, ancora non l’ha conosciuta, ma lo farà presto. Mio fratello e mia mamma invece l’hanno già vista e siamo stati insieme”.