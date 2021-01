GF Vip, le pensanti insinuazioni di un ex concorrente: “Il problema è che dietro Elisabetta chi c’è?”

Come si è potuto vedere nel corso di questa quinta edizione del GF Vip, ha fatto molto discutere la partecipazione di Elisabetta Gregoraci nel reality. Nonostante sia uscita già da qualche settimana, la showgirl continua ad essere uno degli argomenti di discussione tra i concorrenti ancora in gioco.

A dire la sua riguardo Elisabetta, ma, soprattutto, riguardo alla squalifica di Stefano Bettarini è un ex concorrente del reality. Si tratta di Salvo Veneziano, già finito al centro dell’attenzione per alcune sue dichiarazioni su Giulia Salemi.

“Il problema è che dietro Elisabetta chi c’è?” – Durante una chiacchierata con il noto paparazzo Maurizio Sorge, Salvo ha voluto toccare un argomento alquanto scottante. Su Instagram ha infatti lanciato pesanti insinuazioni su Elisabetta e sull’influenza che ha avuto nelle dinamiche interne. Proprio per questo, secondo lui, Bettarini non sarebbe stato squalificato solo per la bestemmia pronunciata dentro la casa più spiata d’Italia.

Come si è detto ancor prima dell’ingresso di Betta, tra lui e la showgirl calabrese c’è stato qualcosa. A far capire ciò è stata anche la frase pronunciata da Elisabetta all’arrivo dell’ex calciatore: “attento a non dire cose”.

Secondo Salvo, il programma avrebbe deciso di chiamare Stefano proprio per creare dinamiche, aggiungendo: “Stavano con la speranza che lui tirasse fuori qualcosa”.

Dopo queste varie precisazioni, l’ex gieffino ha rivelato una pesante insinuazione riguardo l’espulsione di Bettarini: “Il problema è che dietro Elisabetta chi c’è? Stiamo parlando di un colosso che poi è molto amico di personaggi belli forti. Secondo me una telefonata e facciamo fuori Bettarini“.

Secondo Veneziano, quindi, la blasfemia pronunciata sarebbe stata solo un pretesto per mettere a tacere ciò che avrebbe potuto rivelare Stefano. Le teorie dell’ex gieffino non hanno però trovato repliche da parte del GF Vip o Elisabetta.