GF Vip, le sorelle Selassié scartate da Tale e Quale Show: al loro posto un’altra ex gieffina

Nelle scorse settimane, si era fatta più insistente la voce che vedeva le sorelle Selassié, ex volti del GF Vip, alla nuova edizione di Tale e Quale Show. Dagli ultimi aggiornamenti, le cose sarebbero andate diversamente per Jessica, Clarissa e Lulù.

SELASSIÉ SCARTATE – Come dimostrato nelle scorse edizioni, Carlo Conti ha reclutato a Tale e Quale Show volti del noto reality condotto da Alfonso Signorini. Anche quest’anno si è iniziato a vociferare di possibili ex gieffini per la nuova edizione del programma Rai 1.

A pochi mesi dall’inizio del programma di Conti, si era iniziato a vociferare della possibile partecipazione delle tre sorelle Selassié. Da quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, sembra proprio che Lulù, Jessica e Clarissa siano state scartate.

A rivelarlo è stato il portale di gossip The Pipol TV: “È ufficiale: fuori le sorelle Selassié. Le ex gieffine sono state scartate dopo un provino non convincente. Le sorelle Selassié alla fine non ci saranno“.

Proseguendo con le indiscrezioni, sembra che al posto delle principesse etiopi entrerà un’altra protagonista del GF Vip: “la prossima edizione di Tale e quale show avrà nel suo cast una vecchia fiamma di Alfonso Signorini, televisivamente parlando ovviamente e del Grande fratello vip, ovvero Valeria Marini. La Valeriona nazionale, protagonista di due edizioni del Gf vip, farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi”.